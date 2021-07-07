В Волгограде кальянную «Hookah Place» ждет суд

Во время пандемии коронавируса кальяны в заведениях запрещены Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Межведомственные рейды по выявлению антиковидных нарушений продолжаются в Волгоградской области. Граждане и предприниматели, которые не соблюдают требования по недопущению распространения коронавируса нарываются на штрафы. В Волгограде проверку не прошел кальян-баре «Hookah Place» (ИП Бахвалов С.А.). Сотрудники Роспотребнадзора выявили в заведении факт предоставления кальянов, которые во время ограничительных мер постановлением губернатора запрещены. В момент проверки в наличии имелось 15 кальянов полностью готовых для курения потребителями, рассказали «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Индивидуальный предприниматель нарушил Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановление губернатора Волгоградской области №179.

Роспотребнадзор возбудил административное производство. В качестве дополнительных мер бару «Hookah Place» наложили временный запрет на предоставление кальянов. Материалы дела были переданы на рассмотрение в суд.