Волгоградская полиция рассказала об ответственности за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19

За подделку сертификатов грозит тюремный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное управление МВД России по Волгоградской области напомнило гражданам об ответственности за подделку ковидных справок. Тюремный срок грозит как продавцам, так и покупателям липовых сертификатов о вакцинации от коронавируса, справок с результатами ПЦР-тестов или с медотводом от прививки. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Главке МВД, гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.

- Ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание - до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа - до одного года лишения свободы, - отметили в региональной полиции.

Если обладатель липовой справки заболеет и заразит окружающих, то он заплатит штраф или отправится на исправительные работы. Все зависит от тяжести последствий. А в случае смерти человека, то заразившему грозит до пяти лет лишения свободы.

В ГУ МВД России по региону отметили, что в настоящее время факты возбуждения уголовных дел из-за поддельных сертификатов о вакцинации или с результатами ПЦР-тестов отсутствуют. Но полиция ведет работу по пресечению торговли таких справок.