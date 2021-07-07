Более тысячи волгоградцев пострадали от укусов клещей

При укусе клеща нужно обратиться в травмпункт или поликлинику Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области проводит еженедельный мониторинг по клещевым инфекциям. Волгоградцы часто обращаются к медикам с укусами паукообразных. Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, в настоящее время в медицинские организации Волгоградской области по поводу присасывания клещей обратилось 1028 человека. При этом ситуация не вызывает у специалистов беспокойства. Число обращений не превышает среднемноголетних значений.

В регионе проводится акарицидные обработки открытых территорий, а также сельскохозяйственных животных - крупного и мелкого рогатого скота.

В Роспотребнадзоре напомнили о важности профилактики инфекций, которые передаются клещами. Необходимо соблюдать правила на территориях, где могут быть клещи, обрабатывать инсекто-акарицидными средствами верхнюю одежду, носить защитные вещи.

При присасывании клещей необходимо обратиться в травматологический пункт или поликлинику.