Волгоградец получил 22 года тюрьмы за изнасилование и убийство девочки

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Волгоградский областной суд вынес приговор в отношении Алексея Старкина. Он обвинялся в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки в Клетском районе. 33-летний мужчина отправится в колонию строго режима. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, его признали по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд установил, что 4 ноября 2020 года Старкин в состоянии алкогольного опьянения воспользовался темным временем суток и маленькой девочки – дочери своей подруги. Мужчина пришел к ним в гости, но дома был только ребенок. Он предложил школьнице пойти на поиски мамы. На самом деле преступник завел девочку в лесной массив на окраине хутора Поднижний Клетского района. Там он надругался над ребенком.

- Опасаясь изобличения и привлечения к ответственности за содеянное, злоумышленник задушил девочку и спрятал ее тело в лесопосадке, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Ребенок почти сутки считался без вести пропавшим. Об исчезновении школьницы сообщила ее мама. При этом семья 10-летней девочки ранее была под наблюдением опеки. Было возбуждено уголовное дело. В крупномасштабном поиске принимали участие полицейские, спасатели, росгвардейцы, волонтеры и местные жители.

- В результате слаженной работы следственно-оперативной группы спустя несколько часов удалось получить неопровержимые доказательства того, что преступление было совершено приятелем матери убитой девочки. Под давлением улик мужчина сознался в содеянном, указав место сокрытия тела, - отметили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Волгоградский областной суд наказал Алексея Старкина лишением свободы сроком на 22 года.