Выезжала с заправки: в Волгограде девушка на внедорожнике устроила массовое ДТП с пострадавшими

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Дорожно-транспортное происшествие с тремя машинами произошло накануне вечером, 6 июля, в Ворошиловском районе Волгограда. В 21.15 22-летняя девушка за рулем «Range Rover» выезжала с АЗС, которая находится на улице Рабоче-Крестьянской, 48д. Она не уступила дорогу проезжавшим автомобилям и врезалась в «Renault Logan» под управлением 25-летнего водителя и «Volkswagen Touareg», за рулем которого был 38-летний мужчина. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

В результате массового ДТП не обошлось без пострадавших. Различные травмы получили водитель и 56-летняя пассажирка «Renault Logan». Бригады скорой помощи увезли их в больницу.