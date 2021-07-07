Партия «Новые люди» представила кандидатов на выборы в Государственную Думу от Волгоградской области

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

На третьем съезде партии «Новые люди», завершившемся в Москве, сформирован федеральный список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы. Также стали известны имена тех, кто будет представлять интересы регионов на выборах в Госдуму от партии «Новые люди».

В общефедеральной части списка всего два человека - лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска, получившая негласный титул «народных мэр» Сардана Авксентьева. Партия выдвинула и кандидатов по 37 территориальным группам - всего 239 человек.

В региональной группе кандидатов №6, объединившей Астраханскую, Волгоградскую области и республику Калмыкия, от Волгоградской области заявлены адвокат Алексей Ушаков и заместитель руководителя регионального отделения «Новых людей» в Волгограде Анастасия Васильева. Также партия «Новые люди» выдвинула 215 кандидатов по одномандатным округам.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

По Михайловскому округу №83 идет адвокат Алексей Ушаков. Алексей Ушаков отметил, что ему близка повестка, которую транслирует партия, и те люди, которых она объединила.

«В партии энергичные, активные люди. Они заряжают эмоциями и желанием победить. Я готов поделиться своими знаниями и опытом для нашей общей цели», - говорит правозащитник. В экономическом блоке вопросов, актуальных для Волгоградской области, кандидат считает приоритетным добиться справедливого налогообложения. «Ставка налога в регионе одна из самых высоких в стране, налоговый прессинг растет. Поэтому будем добиваться не только справедливости, но более лояльного налогового законодательства», - отмечает Ушаков.

Лидер партии Алексей Нечаев ожидает, что предстоящие выборы будут сложными, но конкурентными. При этом у партии есть все шансы достойно выступить в этом состязании политических тяжеловесов.

«Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. «Новые люди» ничего не боятся, очень быстро всему учатся», - отметил Нечаев. Лидер партии напомнил, что опыт прошлого года помог партии открыть отделения более чем в 75 регионах, создать более 600 избирательных штабов в разных городах, которых поддерживают десятки тысяч активистов.

«Новые люди» в Госдуме намерены поставить самые острые вопросы, в том числе добиваться возврата прямых выборов мэров, справедливого распределения бюджета и спустить с небес на землю зарвавшихся чиновников.

«Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу», - считает Сардана Авксентьева.