В Кировском районе дорожники завершают ремонт трех улиц

На разрушенный асфальт население Старой Отрады в Кировском районе Волгограда жаловалось давно. И на счастье местных жителей три улицы из этого поселка включили в список объектов, которые обновят благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Дорожная техника на улицы Лавровая, Майская и переулок Советский заехала давно, а сейчас рабочие приступили к финальной стадии: укладывают верхний слой асфальта. После этого останется только нарисовать разметку и ездить с удовольствием, не ругаясь на ямы.

Лавровая улица будет восстановлена от улицы Абганеровской до Майской, продолжится по улице Майской до перекрестка с переулком Советским. Советский переулок ремонтируют от улицы Абганеровской до улицы Пожарского. Общая площадь нового покрытия - более 11 тысяч квадратных метров. На всех этих объектах с начала лета уже укрепили грунтовое основание и уложили нижний - выравнивающий слой асфальта.

Нельзя сказать, что дорогам Кировского района власти уделяли мало внимания – каждый год здесь обновляют улицы в частном секторе. Ранее новое дорожное покрытие появилось на улицах Медвежьегорская, Грaнатовая, Вязовaя, Гaстелло, Р. Люксембург, Закавказская, Писемского, Федотова, Федорова, Маресевой, Шекспира, Курчатова. В будущем мэрия Волгограда обещает отремонтировать Омскую, Розовую улицы, пер. Короленко 1-й и др.