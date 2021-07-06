В строящейся школе на улице 2-й Штурманской уже вставляют окна

Коробку уже возвели, впереди - отделочные работы. Фото: администрация Волгограда.

Это уже не первая современная школа-тысячник в Волгограде, но на юге города ее очень не хватало. Коробку нового учебного заведения на улице 2-я Штурманская в Красноармейском районе уже возвели, а сегодня строители вставляют окна. Всего предстоит установить 500 стеклопакетов, на 20% работы уже завершены. После этого продолжится отделка помещений: к следующему году объект должен быть полностью готов.

Деньги на строительство этого учебного заведения на месте старого здания школы выделили благодаря проекту Образование. Школа будет современной во всех смыслах: удобной для всех учеников, в том числе ребят с ограниченными возможностями. Там будет 40 классов, просторный актовый зал на 336 мест, столовая, библиотека, современно обустроенные спортзалы с тренажёрами и уличные спортивные площадки.

Крышу школы сделают из гидроизоляционного материала и утеплят. В мэрии обещают, что ей будет не страшен даже сильный дождь и снег: применяют технологии для быстрого удаления осадков. Внутри здания тоже кипит работа: монтируют электричество, канализацию. Что важно, в здании для детей стараются использовать самые экологически безопасные материалы.