Улицу Дзержинского в Волгограде замостят плиткой и сделают поливочник для газона

Сейчас рабочие укладывают плитку и занимаются наружным освещением. Фото: Администрация Волгограда.

В Волгограде подрядчик приступил к новому этапу благоустройства тротуара в Тракторозаводском районе. Работы идут на участке между местным Дворцом культуры и 24-м домом по улице Дзержинского. Вскоре здесь появятся новые фонари, камеры видеонаблюдения и поливочная система для газона, который планируют уложить позже.

Как рассказали "КП-Волгоград" в пресс-службе мэрии, ранее рабочие демонтировали асфальт, который сейчас заменяют тротуарной плиткой. Преобразится около 4 тысяч квадратных метров пешеходной зоны. На обновленной территории установят скамейки и урны. Работы должны завершиться до конца года.

Из-за протяженности благоустраиваемой зоны работы идут давно и в несколько этапов. В 2020 рядом с ДК восстановили фонтан и создали прогулочные аллеи, где высадили около 400 деревьев и кустарников. Вдоль улицы Жолудева разместили игровые и спортивные площадки. Зону украсили шесть арт-фонарей ручной работы в виде музыкантов.

Помимо этого, здесь заменили более 1,5 километров водопровода, который не меняли аж с 1970-х годов. А в 2021 году произвели опрессовку системы – провели на прочность и плотность трубопровод. Это должно снизить риски возникновения аварий.

Затем ремонт пешеходной зоны перенесется на участок от улицы Шурухина до проспекта Ленина. Строительные работы проводят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».