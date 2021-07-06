Два района Волгограда останутся без электричества 7 июля

Электричества не будет в Кировском и Центральном районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Ежедневные ремонт и профилактика электрооборудования продолжаются в Волгограде. Энергетики готовят его к холодному периоду, чтобы зимой избежать аварийных ситуаций. Текущие работы не обходятся без отключения электроснабжения. В среду, 7 июля, в Волгограде света не будет частично в двух районах. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», без электричества останутся жители Кировского и Центрального районов.

В Центральном районе с 9.00 до 17.00 обесточенными будут несколько домов на двух улицах. Без света останутся жители улицы Донецкой, 5, 7 и улицы Камской, 20, 22а, 24.

В Кировском районе электроснабжение будет отсутствовать также с 9.00 до 17.00 по адресам: улица Пальмовая, 15-37, 2; переулок Ольховский, 4-8, 3-9; улица Майская, 2а-8а, 3а-21; переулок Майский, 1-1а; улица Ковыльная, 1-15, 2-20; улица Лавровая, 82-90.