Катавшегося на «Ниве» по Центральной набережной волгоградца наказали арестом

Суд привлек устроившего тест-драйв водителя к административной ответственности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде Центральный районный суд вынес наказание местному жителю, который ночью 4 июля на своей «Ниве Шевроле» катался по верхней террасе Центральной набережной. Во время тест-драйва в парковой зоне Аршак Нерсисян также проигнорировал требование полицейского остановиться. Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, 39-летний водитель признал, что двигался по набережной. Но отметил, что не видел полицейского.

На заседании суда мужчина согласился, что нельзя ездить на автомобиле по парковой зоне. Но зачем он это сделал, объяснить не смог.

- Не знаю. Никакой необходимости... Я не знаю, что произошло, - виновато говорил на суде Аршак Нерсисян.

Центральный районный суд признал его виновным. Волгоградца наказали административным арестом сроком на 15 суток за «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Автомобиль лихача находится на спецстоянке. За нарушение Правил дорожного движения он также должен заплатить штраф в размере 2000 рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области

Напомним, инцидент произошел в 1.40 ночи 4 июля напротив дома №5 по улице Чуйкова. Водитель на внедорожнике съехал по лестнице к фонтану «Искусство», а затем направился по парковой зоне верхней террасы Центральной набережной. Наряд патрульно-постовой службы попытался остановить нарушителя. Однако тот умчался. Полицейские установили личность водителя, которого в итоге задержали сотрудники ДПС. Мужчина рассказал им, что ездой по набережной проверял свою машину.