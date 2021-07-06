В Волгограде из-за вспышки коронавируса реабилитационный центр для детей-инвалидов закрыли на карантин

Заболевшие дети находятся в больнице. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 29 июня на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса закрыли Волгоградский областной реабилитационный центр для детей-инвалидов «Доверие». Ковид нашли у детей и сотрудников учреждения. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, вирус диагностировали у 9 детей и 10 сотрудников. Всего 13 воспитанников находятся в больнице в удовлетворительном состоянии. Персонал переносит инфекцию в легкой или бессимптомной форме.

Распространение вируса началось примерно в середине июня, когда двое детей вернулись в учреждение – один после лечения, а другой приехал от родителей. У воспитанников поднялась высокая температура, их госпитализировали в больницу №1. У контактировавших с ними детей и сотрудников взяли тесты. Ситуация находится под контролем.

- До снятия карантина в учреждении запрещена передача детей в семьи, законные представители могут пообщаться с детьми в дистанционном формате. Строго выполняются все рекомендации Роспотребнадзора, - добавили в обладминистрации.