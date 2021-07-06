Пруд в ЦПКиО Волгограда откроют до 15 июля

Так уже сегодня выглядит пруд. Фото: директор ЦПКиО Андрей Еркин

В Центральном парке культуры и отдыха завершают обустройство искусственного водоема. Пруд уже практически заполнили, уровень воды осталось поднять всего на 30 сантиметров. А самое главное – совсем скоро здесь появится скульптура русалки.

- Новая зона отдыха будет открыта не позднее 15 июля, - рассказал «КП-Волгоград» директор ЦПКиО Андрей Еркин.

Напомним, пруд глубиной около 1,5 метров и объемом свыше 3000 кубометров начали заливать в парке культуры в середине июня. Купание в водоеме будет запрещено, но для всех желающих откроют прокат лодок и причал. На местной лодочной станции должно быть около 10 суден.

Около воды устанавливают специальные игровые зоны для детей и теневые навесы, поэтому отдыхать у пруда можно будет всей семьей не только вечером, но и в жаркий полдень. В целях безопасности по берегу поставят ограждения.

Кроме того, в парке планируют открыть водный интерактивный комплекс с площадками для детей и взрослых, а также зеркальный и лазерные лабиринты и аттракционы для молодежи.