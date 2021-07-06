«Удачный старт» - банк Уралсиб предлагает новым клиентам специальный срочный вклад

«Уралсиб» запустил продукт, который позволит бизнесу начать работу с банком на очень привлекательных условиях – вклад «Удачный старт». Воспользоваться этой возможностью можно в любом офисе.

Как пояснили в «Уралсибе», минимальная сумма вклада составит 2 млн рублей. Процентные ставки могут меняться в зависимости от сроков: за 181 день годовая процентная ставка будет 5,2%, но за 1100 дней она возрастет до 6,5%. По окончании срока вклада эти проценты будут начислены на отдельный счет.

В случае необходимости клиент сможет досрочно востребовать свой вклад – деньги будут возвращены по стандартной для таких случаев ставке «до востребования» (0,01% годовых). Возможность потратить только часть суммы или, наоборот, пополнить её условиями не предусмотрена. Если же вклад не будет востребован по истечении срока, он автоматически продлится, но уже по процентным ставкам базового вклада «Доход».

Все подробности можно узнать в любом офисе банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»