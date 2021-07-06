7 июля в Волгоградской области сохранится жара и шквалистый ветер

В среду, 7 июля, в Волгограде и области сохранится жаркая погода с сильным ветром. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Гидромецентре, завтра температура поднимется до 33 градусов, а порывы ветра достигнут 20-25 метров в секунду. Никуда не денутся дожди и грозы, правда, осадки выпадут лишь в некоторых районах.

Волгоградцев просят быть осторожными. Лучше не оставлять машины у старых деревьев и шатких конструкций, а при грозе стоит закрывать окна. Из-за высоких температур в южной части области высок риск пожаров.

- В большинстве южных районов Волгоградской области и в Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность, - отметили синоптики.