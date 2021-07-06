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Общество6 июля 2021 16:26

7 июля в Волгоградской области сохранится жара и шквалистый ветер

В северных и южных районах региона высокий риск пожаров
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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В среду, 7 июля, в Волгограде и области сохранится жаркая погода с сильным ветром. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Гидромецентре, завтра температура поднимется до 33 градусов, а порывы ветра достигнут 20-25 метров в секунду. Никуда не денутся дожди и грозы, правда, осадки выпадут лишь в некоторых районах.

Волгоградцев просят быть осторожными. Лучше не оставлять машины у старых деревьев и шатких конструкций, а при грозе стоит закрывать окна. Из-за высоких температур в южной части области высок риск пожаров.

- В большинстве южных районов Волгоградской области и в Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность, - отметили синоптики.