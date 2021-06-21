В ЦПКиО Волгограда готовятся заливать пруд

В прошедшие выходные в ЦПКиО Волгограда высадили цветы и растения, а уже на этой неделе начнут заливать воду в пруд. Об этом "КП-Волгоград" сообщил директор парка Андрей Еркин.

Площадь пруда составит 850 квадратных метров. Кроме того, появится водный канал протяженностью 110 метров. Там организуют прогулки на лодках.

Также для комфорта отдыхающих обещают поставить шезлонги, игровые площадки и водные аттракционы: в жару будет приятно скатиться в воду с горки, охладиться в бассейне и у фонтана.

Как сообщает мэрия, откроется пруд с прокатом лодок после 15 июля. По периметру причала рабочие уложат большие камни. Рядом с прудом будут навесы от солнца и скамейки для отдыхающих.