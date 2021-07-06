Поворачивал со второго ряда: столкновение «КамАЗа» и маршрутки в Волгограде попало на видео

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

На юге Волгограда сегодня, 6 июля, водитель «КамАЗа» устроил аварию с участием маршрутного такси №70а. В 12.45 на улице Лазоревой большегруз с прицепом ехал по среднему ряду автодороги, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Перед перекрестком 59-летний водитель «КамАЗа» решил перестроиться направо и вдруг остановился. В этот момент по первому ряду ехала маршрутка №70а.

Момент дорожно-транспортного происшествия запечатлели камеры видеонаблюдения. Большегруз ударил «Газель» в левую переднюю дверь. К счастью, обошлось без пострадавших. За медицинской помощью не обратились ни водители, ни пассажиры маршрутки.