В Волгограде осенью откроют участок железной дороги на станции Максима Горького

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгограде проводится реконструкция железнодорожной станции имени Максима Горького. Ход работ, а также планы по обновлению подвижного состава оценили во время выездного совещания губернатор Андрей Бочаров и начальник Приволжской железной дороги Сергеем Альмеевым. Во время мероприятия было отмечено, что ближайшей осенью на станции Горького сдадут двухпутный участок железной дороги. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, на сегодняшний день уже введены во временную эксплуатацию 150,1 из 174,9 километра вторых путей. Это позволило увеличить пропускную способность с 25 до 39 пар поездов в сутки.

После окончания реконструкции станции Максима Горького пропускная способность вырастет до 154 пар поездов в сутки.

Во время совещания его участники на электричке доехали до станции Ложки. В декабре прошлого года на 281-м километре участка «Лихая – Волгоград» в Калачевском районе открыли новый мост через реку Дон. Рядом находится старый путепровод, который пришел в аварийное состояние. Его не собирались обновлять. Однако сегодня было принято решение реконструировать сооружение, построенное в 1951 году.

- Новый мост через Дон был крайне необходим Волгоградской области и всей России. Рядом находится старый мост, думаю, что после реконструкции он будет работать, - отметил Андрей Бочаров.