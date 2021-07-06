Стала задыхаться, потеряла сознание: в Волгограде месячная девочка захлебнулась грудным молоком

Врачи пытались спасти малышку, но не смогли. Фото: Юлия Данильченко

Появление маленькой дочки для семьи из Краснооктябрьского района Волгограда обернулось трагедией: девочка, которой исполнился всего месяц, подавилась грудным молоком и умерла. Следственный комитет Волгоградской области проводит проверку.

Несчастный случай произошел вечером 1 июля. Мама кормила малышку, молоко попало в дыхательные пути. Ребенок стал задыхаться, потерял сознание. Родители вызвали скорую. Врачи поставили диагноз «аспирация грудным молоком».

- Со слов родителей, во время кормления грудью ребенок поперхнулся молоком. Родители вызвали медицинскую бригаду, девочку доставили в 7-ю больницу. Несмотря на все усилия врачей ребенок скончался, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.

Следком выясняет обстоятельства случившегося.