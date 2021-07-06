Волгоградский школьник набрал по 100 баллов на ЕГЭ по информатике и физике

В Волгограде 2 выпускника получили по 200 баллов за 2 предмета по ЕГЭ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области 7 выпускников 11-х классов набрали 100 баллов на ЕГЭ по информатике и ИКТ. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном комитете образования, науки и молодежной политики. Максимальный результат за выполнение заданий показали учащиеся школ №33 и №99 Волгограда, №12 и №35 Волжского, №5 Михайловки, №2 Калача-на-Дону и №1 Новониколаевского района. При этом один из выпускников имеет 100 баллов не только по информатике, но и по физике. Безошибочно с ЕГЭ по двум дисциплинам справился представитель школы №33 Волгограда Данила Панов.

- Я невероятно рад, что мне удалось получить 2 раза по 100 баллов. Весь учебный год усиленно готовился к олимпиадам по физике и информатике, став призером пяти из них, - рассказал Данила Панов.

Отметим, еще одним обладателем 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ стал выпускник волгоградской школы №129 Никита Данакари. У него максимальные оценки по физике и математике профильного уровня.

Всего в Волгоградской области 100 баллов хотя бы по одному предмету получил 61 учащийся. В экзаменационной кампании 2021 года приняли участие 9,8 тысяч выпускников.