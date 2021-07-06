Навесы от солнца, пляжный волейбол, спасатели: что будет на новом пляже на Тулака

Кабинки для переодевания, навесы, туалеты: отдыхать можно будет цивилизованно. Фото: Иван БАКУМОВ.

Администрация Советского района Волгограда готовится к открытию пляжа на Ельшанской набережной, который станет единственным разрешенным местом отдыха у воды в центральной и северной части города. В связи с жаркой погодой жители Волгограда уже очень долго ждут обустройства пляжных мест, но пока повезло только жителям Красноармейского – они могут отдыхать в благоустроенном месте на полуострове Сарептском. На Тулака пока еще ждут заключения санитарных врачей: Роспотребнадзор забрал пробы воды и песка.

- Дата открытия будет зависеть от заключения Роспотребнадзора, но это будет не позднее 15 июля, - рассказал заместитель начальника жилищно-коммунального отдела администрации Советского района Волгограда Сергей Львов.

При желании можно будет поигарть в пляжный волейбол - площадка для этого есть. Фото: Иван БАКУМОВ.

Уже около 10 утра пляж был заполнен рабочими. Водолазы очистили берег и дно реки от всевозможного мусора, а также различных острых предметов для обеспечения безопасности посетителей. В ближайшие дни здесь должны закончить благоустройство пляжа. Здесь уже стоят навесы для тени и кабинки для переодевания. Будет и место для работы службы спасения. Пляж оборудуют биотуалетами. Рядом с зоной отдыха есть волейбольная площадка, где можно активно провести время.

- Мы все очень рады, что в нашем районе открывается пляж, долго ждали этого. Конечно, намного приятнее проводить время на благоустроенном пляже. Я надеюсь, что пляж всегда будет чистым, что за этим будут следить, да и сами отдыхающие не будут оставлять после себя мусор, - говорит местная жительница, которой пока приходится загорать «в диких условиях».