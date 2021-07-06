На Волге появились разводы от покраски Волжской ГЭС

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Специалисты Росприроднадзора в Волгоградской области заинтересовались ремонтом Волжской ГЭС. А именно покраской плотины. В акваторию реки Волга (нижний барельеф) попали лакокрасочные средства, рассказали «КП-Волгоград» в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. С привлечением сотрудников филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО» прошло рейдовое обследование.

Проверка, состоявшаяся 2 июля с использованием водного транспорта, подтвердила проведение покраски моста через Волжскую ГЭС. На отдельных участках акватории на водной глади наблюдались разводы, характерные для лакокрасочных средств. Специалисты взяли пробы воды для лабораторного исследования.

- По факту нарушений, выявленных в действиях лиц, при проведении реконструкции на мостовом переходе через Волжскую ГЭС, возбуждено административное расследование, - отметили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.