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Происшествия6 июля 2021 10:01

Под Волгоградом школьник на велосипеде обгонял друга и попал под машину

Подростка госпитализировали
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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14-летний велосипедист из Фроловского района Волгоградской области угодил под колеса «Лады» и попал в больницу. Авария произошла 5 июля в вечернее время на дороге «Фролово-Падок». Подросток выехал на проезжую часть, когда обгонял другого велосипедиста. 45-летний водитель «Лады», двигавшийся со стороны хутора Ветютнев в сторону Фролово, не успел отреагировать.

Второе ДТП с участием велосипедиста случилось в Камышинском районе.

- 73-летний водитель, управляя велосипедом «Стелс», двигался по второстепенной дороге в Петров-Вал. На перекрёстке не уступил дорогу и столкнулся «Дэу Матиз» В результате ДТП велосипедист госпитализирован, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.