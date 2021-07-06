Под Волгоградом школьник на велосипеде обгонял друга и попал под машину

14-летний велосипедист из Фроловского района Волгоградской области угодил под колеса «Лады» и попал в больницу. Авария произошла 5 июля в вечернее время на дороге «Фролово-Падок». Подросток выехал на проезжую часть, когда обгонял другого велосипедиста. 45-летний водитель «Лады», двигавшийся со стороны хутора Ветютнев в сторону Фролово, не успел отреагировать.

Второе ДТП с участием велосипедиста случилось в Камышинском районе.

- 73-летний водитель, управляя велосипедом «Стелс», двигался по второстепенной дороге в Петров-Вал. На перекрёстке не уступил дорогу и столкнулся «Дэу Матиз» В результате ДТП велосипедист госпитализирован, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.