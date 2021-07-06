Власти Волгоградской области прокомментировали ситуацию с застройкой вблизи Мамаева кургана

В Волгограде не утихают споры о возможной застройке вблизи Мамаева кургана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде продолжаются споры вокруг застройки охранных зон вблизи Мамаева кургана. Накануне общественники выразили свои опасения по поводу проекта, уже прошедшего государственную историко-культурную экспертизу. Администрация Волгоградской области прокомментировала сложившуюся ситуацию. Волгоградцам напомнили, что речь не о территории самого памятника, а о пустыре в микрорайоне Семь ветров, который превратился в стихийную свалку и порос сорняками.

- Зона охраняемого природного ландшафта, которая ранее была установлена на пустыре на семи ветрах, не обеспечивала нормальный режим использования данной территории. Например, здесь можно было организовать одноуровневую автомобильную стоянку или разместить плоскостное спортивное сооружение, но нельзя было организовать парк или изменить существующий рельеф, - рассказал «КП-Волгоград» директор Волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Александр Клейтман.

Чтобы дать этому участку вторую жизнь, необходимо изменить зоны охраны. Власти признают, что эта территория долго оставалась заброшенной, но с 2014 года вблизи Мамаева кургана началось благоустройство. Появились парковая зона, стадион «Волгоград Арена» и набережная, Нулевая продольная,

- Изменение зон охраны пустыря на семи ветрах — очередной шаг к тому, чтобы благоустроить эту территорию, и чтобы у памятника, посетить который приезжают туристы из других городов и даже стран, не оставалось таких неухоженных территорий, расположенных по соседству. И разумеется речи о застройке самого Мамаева Кургана идти не может. Границы памятника четко определены и недвижимы и находятся под особой охраной, - добавил Александр Клейтман.