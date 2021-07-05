Многоэтажки, частный сектор и СНТ: где не будет света в Волгограде 6 июля

6 июля электричества в Волгограде не будет в трех районах Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ежедневно волгоградцы вынуждены смотреть графики отключения электроэнергии, чтобы неработающие телевизоры, микроволновки и холодильники не стали утром неприятным сюрпризом. Энергетики продолжают проводить в городе плановые ремонт и профилактику оборудование. Эти работы не обходятся без отключения электричества. 6 июля в Волгограде света не будет в трех районах – Кировском, Ворошиловском, Дзержинском. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград». Электричество будет отсутствовать в многоэтажных домах, частном секторе и СНТ.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 обесточат следующие адреса: улица Абганеровская, 31-43, 32-48; переулок Ольховский, 11, 10-26; переулок Гороховский, 3-17, 4-12; улица Генерала Апанасенко, 29-45, 20-46; улица Пальмовая, 11-15; переулок Волжский, 4а-6, 1-7, 10; улица Колосовая, 8.

В Дзержинском районе с 8.30 до 17.00 без электричества останутся жители домов по улице Заречной в поселке Ангарском.

В Ворошиловском районе свет будет отсутствовать с 8.30 до 17.00 по адресам: улица Молодежная, 1-21, 11/1, 2-14, 1а, 3/1, 33, 35, 37, 39, 41; переулок Тупиковый, 6, 7, 8; улица Приовражная, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1-8/3; улица Центральная, 43а. Также с 8.30 до 17.00 электроэнергии не будет в СНТ «Микояновское».