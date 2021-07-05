В Волгограде сотрудник ЖКХ на «Ниве» проехался по пешеходным дорожкам сквера Пахмутовой

Кадр с видео "Жесть Волгограда"

В Волгограде автомобилистов буквально тянет проехаться по пешеходным дорожкам. Сегодня, 5 июля, в Ворошиловском районе города очевидцы записали на видео, как по скверу Александры Пахмутовой рассекает внедорожник «Нива». Оказалось, что за рулем был 66-летний сотрудник МБУ ЖКХ Ворошиловского района. А автомобиль был служебным. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

На водителя сотрудники Госавтоинспекции составили материал об административном правонарушении за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам. За это ему придется заплатить штраф, который составляет 2 тысячи рублей.

В региональном Главке МВД отметили, что передвижение по дорожкам сотрудником МБУ ЖКХ Ворошиловского района на «Ниве» не было связано с выполнением коммунальных или дорожных работ.

Напомним, ночью 4 июля 39-летний волгоградец на «Ниве Шевроле» проехался по ступеням Центральной набережной. Лихач решил проверить внедорожные качества своего автомобиля. Таким же дест-драйвом отметился 31-летний мужчина, который в мае также ездил по пешеходной зоне и лестнице Центральной набережной.