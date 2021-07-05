В Волгограде суд обязал мэрию восстановить Братскую могилу воинов 45-й стрелковой дивизии

Суд в Волгограде обязал администрацию города и МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» восстановить Братскую могилу воинов 45-й стрелковой дивизии имени Щорса, погибших при обороне Сталинграда. Объект культурного наследия на проспекте Металлургов находится в полуразрушенном состоянии. Это было выявлено в феврале и октябре 2020 года во время проверки прокуратуры и сотрудника Облкультнаследия. Общее состояние памятника является неудовлетворительным, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Чугунное ограждение Братской могилы имеет частичные разрушения. На горизонтальной стеле в форме двух развернутых знамен имеются многочисленные трещины и сколы, швы плит разморожены, облицовка на тыльной стороне стелы отсутствует. На надгробии установлены сколы, потертости и подтеки, чтение текста на нём затруднено вследствие утраты слоя краски. Плиты лестничного марша имеют крупные расколы, фрагменты плит утрачены, соединительные швы разморожены, - отметили в объединенной пресс-службе судов.

Также в неудовлетворительном состоянии находятся 18 мемориальных мраморных досок с именами погибших. Две их них имеют поперечный разлом, на трех - крупные поперечные трещины.

Решением Краснооктябрьского районного суда на администрацию Волгограда возложили обязанность в течение шести месяцев со дня вступления судебного акта в законную силу выделить администрации Краснооктябрьского района, как учредителю и распорядителю денежных средств МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района», деньги для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. Муниципальное бюджетное учреждение должно в течение полугода со дня выделения средств провести работы по сохранению Братской могилы воинов 45-й стрелковой дивизии имени Щорса. Решение вступило в законную силу.