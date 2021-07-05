Под Волгоградом семиклассник утонул в ерике

Тело 13-летнего школьника из Калачевского района Волгоградской области нашли в ерике Крепинский 1 июля. В тот день подросток вместе с 11-летним другом пошел купаться. Семиклассник умел плавать, но в какой-то момент стал тонуть. Приятель пытался помочь ему, потом побежал за помощью в поселок. Взрослые бросились спасать ребенка. К несчастью, школьника вытащили из воды уже без признаков жизни. Следственные органы организовали проверку.

Родителей настоятельно призывают не отпускать детей одних к водоемам.

- Не отпускайте детей без сопровождения взрослых к открытым водоемам, не разрешайте им посещать несанкционированные пляжи и места, не предназначенные для развлечений и отдыха. Они представляют смертельную угрозу для несовершеннолетних, - обратились к волгоградцам в СК РФ.