МЧС предупредило волгоградцев о надвигающихся грозах с градом и шквалистом ветре

С 5 по 7 июля в Волгоградской области ожидаются сильнейшие ливни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главное управление МЧС России по Волгоградской области опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. По сообщениям Волгоградского ЦГМС, с 5 по 7 июля в отдельных районах региона ожидаются ливни, сильные дожди с грозами и градом. Местами осадки будут очень сильными. Как рассказали «КП-Волгоград» в спасательном ведомстве, поднимется шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. В связи с ухудшением погодных условий, спасатели просят волгоградцев быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Жителей области просят парковать машины вдали от деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций. Пешеходам на улице необходимо обходить слабо укрепленные конструкции и не гулять под деревьями, которые могут упасть. Нельзя стоять под линиями электропередач, а также приближаться и тем более трогать оборванные провода. При усилении ветра нужно закрыть в квартирах и домах все форточки и окна. Любителям водного отдыха при непогоде нельзя выходить на водоемы на маломерных судах.

При возникновения опасной ситуации волгоградцев просят звонить по телефону пожарно-спасательной службы 101.

Отметим, непогода сейчас бушует на юге России. Из-за сильных дождей началось наводнение в Адлерском и Хостинском районах Сочи. Спасатели предупреждают, что будут новые удары стихии. А в Анапе МЧС сообщает о трех погибших: одном ребенке и двух взрослых. Их унесло в море. Еще трех человек ищут.