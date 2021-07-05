Упала на скользком полу: волгоградка отсудила 300 тысяч за сломанную в магазине ногу

Суд встал на сторону потерпевшей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поход в магазин «Магнит» по проспекту Университетскому №23 в Советском районе Волгограда обернулся для Елены неприятностью: 11 апреля 2020 года она покупала продукты, не удержалась на скользком полу и сломала ногу. Травма оказалась очень серьезной, понадобилась реабилитация. Елена подала в суд и получила 300 тысяч рублей компенсации.

Волгоградка рассказала, что после падения ее госпитализировали и сделали хирургическую операцию. Чтобы встать на ноги, ей пришлось покупать инвалидную коляску, а потом и ходунки. Это помимо лекарств и обследований. Выяснилось, что уборку в помещении магазина проводит клининговая компания.

- Разрешая спор, суд пришёл к выводу о том, что причинение вреда здоровью истицы произошло вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком обязанности по уборке магазина, обеспечивающей безопасное движение граждан, - рассказали «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Ответчик пытался оспорить решение суда первой инстанции, но облсуд подержал потерпевшую.