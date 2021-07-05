В Волгограде готовят к открытию второй пляж

Откроется пляж на Тулака после положительного заключения санитарно-эпидемиологической службы Фото: Андрей МИРЕЙКО

Идет уже второй летний месяц, а в Волгограде работает только один пляж. Но в ближайшее время мэрия должна подготовить еще одно место отдыха на Волге. Оно появится на набережной имени Тулака в Советском районе. Подготовительные мероприятия начались после того, как на данной территории стабилизировалась гидрологическая обстановка. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации города.

- Водолазы муниципальной службы спасения уже провели комплекс работ по обследованию и очистке пологого дна реки от мусора, осколков и веток. В настоящее время на песчаной площадке ведутся работы по оборудованию биотуалета, кабинок для переодевания, навесов и скамеек, - отметили в мэрии.

Решение об открытии пляжа площадью 900 квадратных метров примут после положительного заключения санитарно-эпидемиологической службы.