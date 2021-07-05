В Волгограде 4-летнюю девочку убило током во время купания

Следователи проводят проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Волгоградский следком проводит проверку по факту гибели 4-летней девочки во время купания. Трагедия произошла 4 июля в частном доме по улице Валдайской в Ворошиловском районе. Малышка купалась в душевой кабине. Ее внезапно ударило током. Электротравма оказалась несовместима с жизнью.

- Установлено, что к душевой кабине был подключен водонагревательный котел. Причиной трагедии могли стать неисправность либо неправильная эксплуатация этого электрического прибора, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Следователи СО по Ворошиловскому району выясняют обстоятельства гибели девочки.