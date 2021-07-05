На севере Волгограда вдоль проспекта Ленина заменили поливочную систему

Фото: мэрия.

В Краснооктябрьском районе Волгограда на разделительной полосе вдоль проспекта Ленина от площади Возрождения до Штеменко модернизировали поливочную систему. Старый водовод, который установили около десяти лет назад, теперь оснащен капельными и дождевыми оросителями. Газон, кустарники и деревья на площади 9 тысяч квадратных метров точно переживут изнуряющую волгоградскую жару. Проблема полива зеленых зон очень актуальна. В аномально сухую погоду растительность погибает без влаги. А новая система как раз рассчитана на длительную работу несколько раз в сутки: по вечерам и в ночное время.

- Капельное орошение будет проводиться ежедневно минимум в течение часа. Всего на зеленой зоне будет высажено более двух тысяч растений. Отдельно оборудована автоматическая система ухода за газонным покрытием – полив будет осуществляться дважды в сутки в период с 20-00 до 8-00, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.