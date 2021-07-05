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Происшествия5 июля 2021 10:06

Под Волгоградом пьяный водитель сбил 11-летнего велосипедиста

Мальчика госпитализировали с травмами
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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4 июля в Волгоградской области произошло две аварии, в которых пострадали велосипедисты. Одну из них спровоцировал 36-летний житель Новониколаевского района. Мужчина сел за руль «Лады» пьяным и на улице Народной сбил 11-летнего мальчика. Юный велосипедист чудом остался жив, но ему потребовалась госпитализация.

Второе ДТП случилось в Городищенском районе. 17-летний мопедист наехал на 60-летнего велосипедиста.

- В девять вечера 17-летний водитель, управляя мопедом «Стелс», двигался по улице Мира. Напротив дома № 210 в ОПХ «Новожизненское» совершил наезд на 60-летнего велосипедиста, который двигался в прямом попутном направлении. В Водитель мопеда и велосипедист с травмами госпитализированы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.