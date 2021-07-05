Авиарейсы из Волгограда в Калининград будут летать дважды в неделю

Фото: пресс-служба "Международный аэропорт Волгограда"

С 4 июля из Волгоград открыл прямой рейс в Калининград. Накануне почти три сотни пассажиров уже успели оценить комфортабельный Boeing. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда, летать самолеты авиакомпании «Северный ветер» будут два раза в неделю - по четвергам (прибытие в город-герой в 00.35, обратный рейс ровно через час – в 01.35) и воскресеньям (прибытие в 17.50, вылет в Калининград – 18.5).

Полетную программу продлили до следующего года. С ноября этого года по март 2022-го расписание рейсов изменится. Перелеты будут выполняться по понедельникам и пятницам.

- Билеты уже в продаже, приобрести их можно на официальном сайте авиакомпании Северный ветер, - добавили в пресс-службе воздушной гавани.