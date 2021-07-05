В Волгограде известный магазин оштрафовали на 100 тысяч за нарушение антиковидных мер

Магазин оштрафовали на 100 тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор нашел грубые нарушения антиковидных мер в магазине «Магнит», расположенном на улице 64 Армии в Кировском районе Волгограда. У сотрудников магазина не было запаса одноразовых или многоразовых масок, а в закрытых помещениях никак не обеззараживался воздух. Отсутствовали и дезинфицирующие средства. Помимо этого, покупатели сами взвешивали продукты, хотя надзорный орган советовал сразу упаковывать овощи и фрукты, чтобы минимизировать опасные контакты.

- Решением Кировского районного суда АО привлечено к административной ответственности с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в надзорном ведомстве.

Приговор можно оспорить, он еще не вступил в силу.