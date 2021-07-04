В Волгограде военные проходят «курс выживания»

Фото: ЮВО

В Волгограде на базе учебного железнодорожного батальона пройдут «курсы выживания» для военных со всего Южного военного круга. Участие в подготовке примут порядка ста контрактников. Защитники Отечества обкатают танки и преодолеют огненно-штурмовую полосу. Помимо этого, выучат воинские дисциплины и, конечно, освоят полевую кухню.

- Курсы позволяют максимально объективно проверить уровень профессиональной подготовки военнослужащих по контракту, степень их мотивации и адаптации к непростым условиям службы, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Добавим, что с начала года порядка 300 военных уже прошли подготовку.