Под Волгоградом из-за ремонта дороги скопилась 20-километровая пробка

Фото: портал Яндекс.Пробки

Волгоградские автомобилисты жалуются на многокилометровую пробку в Дубовском районе Волгоградской области. На трассе 228 «Сызрань - Саратов – Волгоград» от Пичуги и до самой Дубовки огромный затор.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» на трассе ведется капремонт моста через реку Пичуга. Дорожники организовали реверсивное движение, но поток машин настолько большой, что водители вынуждены долго ждать очереди, чтобы проехать. Согласно порталу «Яндекс.Пробки», общая протяженность затора около 18 километров.

Похожая картина на трассе в направлении Ростова-на-Дону. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.