«Поздравила сына с днем рождения и пропала»: волгоградка исчезла при загадочных обстоятельствах

Если кто-то видел Светлану, сообщите в полицию или по номеру телефона на ориентировке.

В редакцию «КП-Волгоград» обратился супруг пропавшей при загадочных обстоятельствах 42-летней Светланы Орловой. Жительница Волгограда внезапно исчезла 28 июня – в день рождения сына. Как рассказал Денис Орлов, его жена работает в Центральном районе, живет на ЦПКиО. Путь от дома до офиса примерно 10 минут.

- Она возвращается домой около десяти утра. В понедельник мы созвонились, голос у Светы был нормальный, она подходила к нашему дому. Я тоже был поблизости. Пришел, ждал. Но жена исчезла, на связь не выходила. Через сутки телефон сел, но впоследствии его кто-то включал и выключал – мне приходили смс, - рассказал обеспокоенный муж.

Самое странное, что сыну Светланы в тот день исполнилось пятнадцать лет. Мальчик находится в области в спортивном лагере. Супруги собирались приехать, чтобы поздравить его.

- Сама она точно не могла никуда уйти!

Родственники и друзья Светланы Орловой очень обеспокоены. Они просят всех, кто видел похожую женщину откликнуться.

Полицейские ведут поиск волгоградки.