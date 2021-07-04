Шквалистый ветер и ливни: погода в Волгограде и области на 5 июля

Синоптики вновь прогнозируют непогоду в Волгоградской области: 5 июля на регион обрушится шквалистый ветер. Порывы достигнут 27 метров в секунду, а направление будет северо-восточным. Начало рабочей недели в некоторых районах испортят ливни, грозы и град.

Как сообщили в Волгоградском ЦГМС, в области температура ночью опустится до+14...+19°, днем поднимется до +25...+30°. В Волгограде ночью тоже будет жарко +22...+24°, днем +30...+32º.

МЧС предупреждает о чрезвычайно пожароопасности в южных и юго-западных районах с 5 по 7 июля. Волгоградцам запрещено ездить в леса, разжигать костры, а также жечь мусор. Нарушителей штрафуют на крупные суммы.