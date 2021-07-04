Более 5 тысяч волгоградских семей купили жилье по льготной ипотеке

Порядка 5 тысяч семей из Волгоградской области смогли осуществить мечту и купить собственное жилье благодаря нацпроекту нацпроекта «Жилье и городская среда». Сумма кредитов, выданных льготникам, превысила 10 миллиардов рублей. Программа действует с 2020 года, ее продлили до июля 2022-го. Волгоградцам предлагают выгодную ставку до 7%, а максимальная сумма, на которую можно рассчитывать – 3 миллиона.

Теперь даже семьи с одним ребенком могут принять участие в программе «Семейная ипотека». Процентная ставка не превысит 6%, а сумма займа – 6 миллионов.

- С 2018 года оформить ипотечные займы по этой программе уже смогли 1104 волгоградские семьи на сумму более 2,2 млрд рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.