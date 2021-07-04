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Происшествия4 июля 2021 10:07

Под Волгоградом 16-летний скутерист и его пассажирка пострадали в ДТП

Молодой водитель врезался в «Ладу»
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Парня и девушку госпитализировали.

Парня и девушку госпитализировали.

Фото: Юлия Данильченко

16-летний юноша и его молодая спутница попали в Урюпинскую районную больницу после серьезного ДТП. Авария произошла около шести вечера 3 июля на переулке Ульяновском. Школьник катался с ровесницей на скутере «Альфа». Он поехал в сторону улицы Малая Песчаная, но нарушил ПДД.

- На нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранда» под управлением 26-летнего водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В результате столкновения несовершеннолетние получили травмы, врачи оказали необходимую помощь.