Под Волгоградом 16-летний скутерист и его пассажирка пострадали в ДТП

Парня и девушку госпитализировали. Фото: Юлия Данильченко

16-летний юноша и его молодая спутница попали в Урюпинскую районную больницу после серьезного ДТП. Авария произошла около шести вечера 3 июля на переулке Ульяновском. Школьник катался с ровесницей на скутере «Альфа». Он поехал в сторону улицы Малая Песчаная, но нарушил ПДД.

- На нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранда» под управлением 26-летнего водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В результате столкновения несовершеннолетние получили травмы, врачи оказали необходимую помощь.