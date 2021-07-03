МЧС предупредило волгоградцев об ухудшении погоды

В Волгоградской области грозы будут сопровождаться ливнями и градом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Несмотря на высокую температуру воздуха, погода в Волгоградской области ухудшиться. К жаре прибавятся осадки и ураган. О неблагоприятных погодных условиях волгоградцев предупреждает ГУ МЧС России по Волгоградской области. Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, 3 июля с сохранением до конца суток, а также 4 и 5 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 25 м/с.

- В отдельных районах очень сильные дожди, сильные ливни, - отмечают в МЧС.

Спасатели при ухудшении погоды просят не парковать автомобили рядом с деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями. Их стоит избегать и пешеходам. Также нельзя стоять под линиями электропередач, приближаться к оборванным проводам. В домах во время усиления ветра необходимо плотно закрыть окна и форточки. Нужно и исключить выход на водоемы на маломерных судах. При возникновении опасных ситуаций волгоградцев просят звонить по телефону 101.

Отметим, при наступлении неблагоприятной погоды, 4 июля в Волгоградской области температура воздуха подскочит до 38 градусов.