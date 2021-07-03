Так бы и в официальных матчах: «Ротор» завершил сборы крупной победой

Футболисты порадовали главного тренера Дмитрия Хохлова. Фото: СК "Ротор".

У «Ротора» завершаются сборы в преддверии старта первенства ФНЛ. В заключительном контрольном матче волгоградская команда в Химках сыграла с московским «Велесом». Результат встречи не может не радовать болельщиков сине-голубых. «Ротор» разгромил команду-соперницу со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Бека Кавтарадзе, Никита Маляров и дважды Камиль Муллин.

На этом программа контрольных матчей у подопечных Дмитрия Хохлова подошла к концу. На первом сборе в Кратово «Ротор» только тренировался, а игры были во время второй подготовительной сессии в Химках. Ранее сине-голубые проиграли калининградской «Балтике» со счетом 1:3 и одолели «Томь» из Томска – 2:0.

Напомним, матч 1-го тура первенства ФНЛ «Ротор» проведет с ивановским «Текстильщиком» 10 июля. Встреча на «Волгоград Арене» начнется в 19.00.