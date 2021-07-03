Жара в 38 градусов: какая погода будет в Волгограде и области 4 июля

В воскресенье солнце еще больше раскалит воздух в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выходные в Волгоградской области проходят под знойную погоду. Столбики термометров снова ползут вверх до аномальных показателей. А проплывающие по небу облака неохотно скрывают палящее солнце. 4 июля в Волгограде и области ожидается переменная облачность. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

В отдельных районах региона погода может испортиться уже вечером в субботу: пойдут сильные дожди и град, а шквалистый ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

В ночь с субботы на воскресенье по Волгоградской области температура воздуха составит +19...+24°. Завтра днем она повысится до +30...+35°, местами воздух раскалится до +38º. В Волгограде в ночные часы температура будет +22...+24º, завтра днем +34°...+36º.

В ближайшие сутки возможно опасное явление: в отдельных северных, в большинстве южных районов Волгоградской области и в Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность.