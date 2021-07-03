Нужно еще больше крови: в Волгоградской области тяжелым пациентам с коронавирусом перелили 743 литров антиковидной плазмы

За пандемию донорами антиковидной плазмы стали 3 720 волгоградцев Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области 3 720 жителей, которые переболели коронавирусом, стали донорами антиковидной плазмы. Благодаря им было подготовлено 2 714 доз, что составляет более 748 литров сыворотки. Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области, пациентам в инфекционных стационарах, у которых тяжелая форма COVID-19, за пандемию перелили 743 литров плазмы. При этом потребность в донорах крови в регионе остается высокой.

- Случаев ухудшения состояния пациентов, связанных с переливанием антиковидной плазмы, не зафиксировано. В большинстве случаев отмечается улучшение состояния на фоне продолжающейся терапии, - уверяют в облздраве.

Кровь для антиковидной плазмы берут по адресу: Волгоград, улица Голубинская, 9а, с 8.00 до 12.00 в будни. Телефон горячей линии - 8(8442) 39-24-39. Донором может стать гражданин РФ, постоянно или временно проживающий на территории Волгоградской области не менее 6 месяцев. Есть и другие требования к добровольцам. Их возраст должен быть от 18 до 55 лет, а масса тела - более 50 килограммов. Также доноры не должны иметь симптомы заболевания не менее 14 дней после выздоровления от коронавируса.