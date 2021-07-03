В Волгоградской области пропал 57-летний рыбак

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Волгоградской области третьи сутки ищут 57-летнего жителя Камышина. Олег Морозов 1 июля уехал на рыбалку, с которой не вернулся домой, рассказали «КП-Волгоград» в поисковом отряде «Лиза Алерт». С тех пор о его судьбе ничего не известно. Волонтеры просят оказать помощь в поиске мужчины.

Олегу Морозову 57 лет. Его рост составляет 180 сантиметров. Лысый мужчина плотного телосложения. Глаза серо-зеленые. В день пропажи был одет в серую футболку, жилет камуфляжной расцветки с карманами, синие джинсы, бело-синие кроссовки, черную бейсболку.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или похожего на него человека, просят сообщить информацию по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.