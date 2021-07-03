В Волгограде четверых иностранцев задержали с килограммом героина

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде полицейские задержали четырех приезжих жителей среднеазиатских республик за сбыт наркотических средств. Операцию провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке спецподразделения «Гром». Двое мужчин 26 и 28 лет и женщины 27 и 36 лет выполняли функции оптово-розничных закладчиков в Волгограде и Волжском, рассказали «КП-Волгоград» в региональном Главке МВД. Они были задержаны в момент изготовления тайника с наркотиками.

При осмотре съемной квартиры преступников полицейские нашли почти один килограмм героина и более 53 граммов наркотика, содержащего смесь метадона. Также были обнаружены сотовые телефоны, банковские карты, весы и упаковки для наркотических средств.

- Все четверо задержанных сознались в содеянном, - отметили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Преступники были заключены под стражу. Следователи Управления МВД по городу Волгограду возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере».