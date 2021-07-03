В Волгограде в четырех районах на следующей неделе отключат горячую воду

Горячей воды со следующей недели не будет в четырех районах Волгограда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгограде теплосети продолжают готовить к отопительному сезону. Ремонтные и профилактические работы не обходятся без выключения котлов и другого оборудования, от которого зависит нагрев ресурса. Горожанам приходится нагревать кастрюли с водой, чтобы не купаться под ледяным напором. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Концессии теплоснабжения», на следующей неделе, с 5 июля, в Волгограде горячее водоснабжения отключат в четырех районах - в Краснооктябрьском, Тракторозаводском, Дзержинском и Ворошиловском. Где-то воды не будет несколько суток, а где-то - больше недели.

Отметим, горячую воду в жилых домах отключают с 0.00 первого дня, указанного в графике. А возобновляется водоснабжение после 24.00 последнего дня. Но бывают и исключения, когда сроки отключения сокращаются или увеличиваются.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ВОЛГОГРАДЕ НА НЕДЕЛЕ С 5 ИЮЛЯ 2021

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Улица Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а – с 5 по 16 июля.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Улица Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122; улица Гончарова, 5, 7, 9; проспект Металлургов, 30, 32, 34; улица Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56; улица Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 42, 43, 44, 45, 47; улица Богунская, 10а, 12, 16; улица Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1; улица Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5; улица Клары Цеткин, 5, 7; улица Аэропортовский, 2, 6, 8; улица Короткая, 23, 25, 27; улица 39-я Гвардейская, 6, 8; улица Варшавская, 4, 6, 7; улица Новоремесленная, 3, 5 – с 5 по 7 июля.

Улица Титова, 20а; улица Депутатская, 4, 6, 9а, 11а, 15а; улица Еременко, 142, 142а, 144, 146; улица Пельше, 9, 11, 13, 15; улица Таращанцев, 55, 61, 63 – с 6 по 16 июля.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Улица Аракская, 29, 31, 33, 35; улица Хорошева, 14, 20; улица Безымянная, 1 – с 6 по 19 июля.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

Улица Новоузенская, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6б, 8, 10; улица Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19; улица Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а; улица Ардатовская, 16; улица Череповецкая, 11/4, 11/5 – с 5 по 6 июля.

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