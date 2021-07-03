В Волгограде подрядчик сорвал капитальный ремонт 36-й школы

Фото: Сайт школы №36

В Волгограде подрядная организация грубо нарушила сроки выполнения работ по капитальному ремонту здания школы №36. По этой причине администрация города направила в адрес компании ООО «Эльмонт» уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке. Также с подрядчика требуют выплатить около двух миллионов рублей по банковской гарантии в связи с невыполнением взятых на себя обязательств, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Компания сорвала сроки выполнения работ почти по каждому из направлений. В частности, это касается усиления несущих конструкций, обустройства инженерных сетей, ремонта фасада и других видов работ. Капитальный ремонт должен завершиться 1 августа 2021 года. Однако в настоящее время он был выполнен на 30%.

- Сразу после завершения процедуры расторжения контракта муниципалитет организует конкурсную процедуру по определению нового исполнителя работ по ремонту социального объекта, - добавили в мэрии.

Сейчас здание школы №36 на улице имени Римского-Корсакова, 1 не функционирует. Оно было построено в поселке Ангарский в 1950 году и за все эти годы капитально не ремонтировалось. В 2017 году общеобразовательное учреждение после технического обследования было признано непригодным для использования. Учеников и педагогов перевели в школу №67, которая находится на улице Ангарской.